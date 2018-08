Ilva, il 15 settembre scade la proroga del commissariamento

Con la scadenza della proroga del commissariamento prevista per il 15 settembre, il vicepremier Luigi Di Maio spiegherà in una conferenza stampa il futuro dell’Ilva di Taranto dopo la trasmissione da parte dell’Avvocatura di stato delle 35 pagine in cui è stato espresso il parere sui tre quesiti posti dallo stesso Di Maio. In particolare, lo scorso 7 agosto, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico aveva chiesto se l’immunità giudiziaria concessa ai commissari Ilva, agli acquirenti e ai loro delegati nell'attuazione delle disposizioni del piano di risanamento ambientale del siderurgico di Taranto, contrasti o meno con le leggi vigenti.

Sospetto di illegittimità sulla gara

"C’è il sospetto di illegittimità sulla gara per l'Ilva". Così Di Maio ha commentato l'atto che a giugno 2017 ha aggiudicato la società ad Arcelor Mittal attraverso la società Am Investco. Di Maio parla dunque di "criticità" e tra queste la possibile lesione del principio di concorrenza, visto che l'aver prorogato al 2023 la conclusione degli interventi di bonifica ambientale nel siderurgico di Taranto avrebbe dovuto consigliare una proroga dei tempi per la presentazione delle offerte. Sintetizzando il verdetto dell'Avvocatura, Di Maio parla anche di "eccesso di potere" in quanto non è stato tutelato "il bene comune e il pubblico interesse" nel momento in cui sono stati impediti i rilanci volti a migliorare i contenuti dell'offerta per il gruppo siderurgico.

Cosa può succedere all’Ilva

Il fatto che ministro non abbia reso pubblico il testo dell'Avvocatura ha suscitato le critiche dell'ex ministro Carlo Calenda e del segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli. In attesa che Di Maio illustri la sua linea, a Taranto, dai sindacati alle istituzioni locali per finire all'imprenditoria collegata al siderurgico, sono diverse le ipotesi che potrebbero verificarsi: Il ministro potrebbe infatti annullare la gara, oppure, in base al parere dell'Avvocatura, potrebbe chiedere a Mittal nuovi e più forti impegni in materia di ambiente e di occupazione. Di Maio, infatti, reputa ancora inadeguato quanto proposto da Mittal, anche se sull'ambiente la multinazionale ha rivisto l'offerta e sull'occupazione si è dichiarata disponibile a trovare una soluzione salvaguardando il conto economico dell'operazione. Secondo alcune fonti, però, sarebbe improbabile un annullamento della gara per tre motivi: il rischio di andare incontro ad un contenzioso legale con Mittal, l'imminente scadenza della proroga concessa ai commissari e, infine, il fatto che, senza il nuovo investitore, l'Ilva non dispone delle risorse economiche per andare avanti e un intervento finanziario dello Stato sarebbe molto problematico.