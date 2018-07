Fca parte bene in Borsa, vertici riuniti a Torino

Secondo giorno del massimo organismo decisionale di Fca. Il Gec, Group Executive Council, è guidato dal nuovo amministratore delegato Mike Manley, subentrato a Sergio Marchionne, ricoverato in una clinica svizzera. In Borsa il titolo Fca ha aperto in rialzo a Piazza Affari dopo i ribassi di ieri, 23 luglio, e la perdita di 1,5 miliardi di capitalizzazione. Bene anche Ferrari, Exor e Cnh. Ieri, dopo le dimissioni del capo di Fca in Europa Alfredo Altavilla, la cui carica è stata assunta ad interim dal nuovo Ad Manley (CHI È), a Piazza Affari le difficoltà in Borsa avevano coinvolto tutta la galassia del Lingotto: Fca aveva chiuso contenendo il calo all'1,5% a 16,17 euro, con Ferrari a -4,88%, maglia nera del listino.

Oggi seconda giornata del Gec



Dopo la due giorni dedicata al massimo organismo decisionale, domani mercoledì 25 luglio, è in programma il cda per l'approvazione dei conti trimestrali e semestrali. Resta il massimo riserbo sulle condizioni di Sergio Marchionne (LA SCHEDA - LE FRASI - LE AUTO - I NUMERI), ricoverato in una clinica svizzera. Le sue condizioni sarebbero irreversibili. Ieri l'avvocato Franzo Grande Stevens, da sempre molto vicino alla famiglia Agnelli e molto amico di Marchionne, nel ricordare la "incapacità" dell'ex ad di Fca "di sottrarsi al fumo continuo delle sigarette", ha parlato di "conferma che i suoi polmoni erano stati aggrediti". Parole su cui non c'è nessuna conferma ufficiale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato nel pomeriggio a John Elkann per esprimergli il suo dolore per le condizioni di Sergio Marchionne chiedendo di trasmettere la sua vicinanza alla famiglia.



Iniziata l'era Manley

La riunione del Gec di ieri mattina al Lingotto è stata la prima senza Sergio Marchionne ed è stata la prima volta per Mike Manley nella veste di amministratore delegato, dopo la nomina decisa nel cda convocato d'urgenza sabato scorso a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute dell'ex ad. Il Gec, una serie di riunioni spalmate in 48 ore, si tiene ogni mese e fa il punto della situazione del gruppo. Sempre ieri Alfredo Altavilla, responsabile dell'area Emea per Fca, ha lasciato l'azienda "per perseguire altri interessi professionali". In una nota ufficiale il gruppo l'ha "ringraziato per il contributo prestato", facendogli "i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera". Altavilla era uno dei manager in corsa per la successione di Marchionne e avrebbe deciso di lasciare dopo la scelta dell'azienda di Manley.