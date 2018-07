Cellulari, le offerte della telefonia mobile per l'estate 2018

Spesso i mesi estivi portano con sè offerte legate alla telefonia mobile dedicate a clienti vecchi e nuovi, a chiamate o alla navigazione su internet. L'estate 2018 presenta un panorama ancora più variegato, probabilmente anche in risposta all'arrivo sul mercato italiano di Iliad.

L'arrivo di Iliad

La compagnia francese, sbarcata in Italia a fine maggio, ha presentato un pacchetto all inclusive da 5,99 euro al mese e 30 giga di navigazione 4G. Una mossa che non poteva lasciare indifferenti le altre aziende presenti da tempo nel nostro Paese. D'altronde, secondo un report di fine giugno della banca d'affari tedesca Berenberg, in Italia circa 300mila persone avrebbero scelto di passare a Iliad, che propone al momento lo stesso pacchetto di lancio: 30 Gb al mese, di cui 2 validi per il roaming europeo, minuti e sms illimitati al prezzo di 5,99 euro a cui vanno aggiunti 9,99 euro per l'attivazione della sim.

Offerte Vodafone

Vodafone non è restata a guardare. La società britannica ha creato il marchio ho., una compagnia parallela con tariffe low cost. L'offerta di lancio, disponibile fino al 31 luglio, prevede 30 giga in 4G di cui 2 da usare all'estero in Europa, minuti e sms illimitati a 6,99 euro al mese. L'attivazione della nuova sim costa invece 9,99 euro. La compagnia principale, invece, offre fino al 26 luglio Vodafone Simple+: 10 giga (con giga illimitati per social network e chat), mille minuti e mille sms a 9,99 euro al mese con zero costi di attivazione.

Offerte Tim

Tim propone diverse offerte con almeno 20 Gb di traffico internet al mese. La Limited Edition Online prevede 1000 minuti e 20 Gb, di cui 5 da usare in giro per l’Europa, al costo di 10 euro al mese. Lo storico operatore italiano punta molto sui clienti di ritorno. Seven IperGo prevede minuti e sms illimitati e 30 giga di Internet a 7 euro al mese per convincere alcuni ex clienti passati a Iliad o a ho. a rientrare alla base. Tim Extra Go New offre minuti illimitati e 20 Gb di internet a 7 euro mensili per chi proviene da Iliad, Poste Mobile o Fastweb. La Tim Special Top presenta le stesse condizioni per chi proviene da qualsiasi altro operatore a 10,82 euro euro mensili.

Offerte Wind

Per i clienti Wind, da giugno è possibile attivare l'All Inclusive a 12 euro al mese, che mette a disposizione 10 Gb, minuti illimitati e 100 sms. La compagnia punta invece sui giovani con la sua offerta All Inclusive Young, pensata per gli under 30 e attivabile, salvo proroghe, fino al 22 luglio. Si tratta dello stesso pacchetto dell'All Inclusive ma a 9 euro al mese, con la possibilità di raddoppiare i giga se si sceglie come metodo di pagamento la carta di credito.

Offerte Tre

Offerte estive anche per Tre. Sempre entro il 22 luglio, e sempre salvo proroghe, si può sottoscrivere la proposta All-In Master Digital. Per 7,50 euro al mese a disposizione 30 giga, minuti illimitati e abbonamento di sei mesi ad Apple Music. Sono previste anche altre due fasce di prezzo: l'All-In Prime costa 5 euro e prevede mille minuti e 10 giga di traffico internet, oltre ad Apple Music. Si sale invece a 12,50 euro mensili per All'In Power, che porta i giga a 50.

Gli altri operatori

Diverse proposte arrivano anche dagli altri operatori. Poste Mobile offre la Creami Next Summer Edition, attivabile fino al 21 luglio, che prevede chiamate e sms illimitati. Per internet ci sono varie fasce a seconda del prezzo: si va dai 10 giga a 10 euro di Creami Next 1 ai 30 giga a 30 euro di Creami Next 2 fino ai 50 giga a 50 euro di Creami Next 3. Fastweb propone invece la sua Mobile Freedom: minuti illimitati, 100 sms e 20 Gb per 10,95 euro al mese, con prima ricarica offerta. Per chi non utilizza Fastweb per la rete internet domestica, il prezzo sale a 15,95 euro. Per chi passa poco tempo su internet dal cellulare c'è invece Mobile Base: 100 minuti di chiamate, 100 sms e 1 giga per 1,95 al mese (2,95 per chi non ha il Wi-Fi dello stesso operatore a casa).