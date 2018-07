Decreto dignità, Confindustria: effetti negativi sull'occupazione

Il decreto dignità (COSA PREVEDE), entrato in vigore il 14 luglio e ora all’esame delle Camere, continua a far discutere. Dopo lo scontro tra il governo e il presidente dell’Inps Tito Boeri a causa di alcune cifre sulla perdita dei posti di lavoro, nuove critiche arrivano da Confindustria. "Pur perseguendo obiettivi condivisibili" il decreto rende "più incerto e imprevedibile il quadro delle regole" per le imprese "disincentivando gli investimenti e limitando la crescita". Così il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, in audizione davanti alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Il rischio, ha proseguito, è che il ritorno alle causali nei contratti a tempo determinato generi "potenziali effetti negativi sull’occupazione oltre quelli stimati".

"Imprese esposte all’imprevedibilità di un contenzioso"

Il ritorno alle causali, ha spiegato Panucci, esponendo le imprese "all'imprevedibilità di un eventuale contenzioso, finisce nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del contratto a tempo determinato". "È necessario - ha proseguito Panucci - modificare le misure contenute nel decreto-legge sulla disciplina dei contratti a termine, che sono inefficaci rispetto agli obiettivi dichiarati e potenzialmente pregiudizievoli per il mercato del lavoro". "Le riforme degli anni scorsi – ha ricordato Panucci - avevano contribuito ad abbattere le cause di lavoro sui contratti a termine, passate da oltre 8.000 nel 2012 a 1.250 nel 2016". Per le imprese occorre "evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati" e vanno approvati "alcuni correttivi".

"Norme troppo punitive su delocalizzazioni"

Il dg di Confindustria si è poi focalizzato sulle misure contro le delocalizzazioni. Se va bene "il contrasto alle delocalizzazioni selvagge", alla delocalizzazione però "non può essere associata una connotazione necessariamente negativa e occorre distinguere i processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa".