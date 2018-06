Equitalia, Salvini: chiudere cartelle sotto 100mila euro. Pd: condono

"Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro”. È questa la proposta del ministero dell’Interno Matteo Salvini in tema di fisco, avanzata nel suo intervento alla cerimonia del 244esimo anniversario della Guardia di Finanza (ECCO QUANTI SONO GLI INTERESSATI). Un provvedimento, dice il vicepremier, “per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse”. Salvini ha poi aggiunto in tema fiscale: "Ora tocca al governo semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse". Il vicepremier è anche tornato sulla flat tax e sugli altri provvedimenti economici annunciati nel programma di Lega e M5s: il leader del Carroccio ha assicurato che saranno realizzate "rispettando tutte le normative vigenti". Frasi che hanno provocato la reazione dell'opposizione: "Si spacciano per rappresentanti del cambiamento e poi Salvini propone l'ennesimo condono, in piena continuità con gli esecutivi della destra", dice Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico.

Rottamazione cartelle, entro il 30 giugno la comunicazione delle somme dovute



Lo scorso maggio è scaduto il termine per la presentazione delle richieste di “definizione agevolata”, la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali. Questa operazione, per la quale non è ancora stata versata la prima rata di luglio, potrebbe quindi sovrapporsi con la proposta di “pace fiscale” fatta da Salvini. Le adesioni alla definizione agevolata sono state circa 950.000. Entro il 30 giugno, a coloro che hanno aderito, è previsto l’invio della "Comunicazione delle somme dovute" con l'elenco dei carichi "rottamati", il dettaglio sui possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, gli importi da pagare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello di adesione.