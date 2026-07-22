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Vecchioni racconta la differenza tra prosa e poesia

Cronaca

Il cantautore torna in libreria con "Scrivere il cielo", la raccolta di tutti i suoi versi. E nella nuova puntata di "Incipit", si sofferma sulla differenza tra canzone e poesia. L'anticipazione

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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