Vecchioni racconta la differenza tra prosa e poesia

Il cantautore torna in libreria con "Scrivere il cielo", la raccolta di tutti i suoi versi. E nella nuova puntata di "Incipit", si sofferma sulla differenza tra canzone e poesia. L'anticipazioneTutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
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