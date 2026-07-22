Chioggia, tromba d'aria devasta la spiaggia di Sottomarina

Una tromba d'aria ha colpito in serata la spiaggia di Sottomarina, a Chioggia, provocando ingenti danni agli stabilimenti balneari. Il vortice ha divelto lettini e ombrelloni, trascinandoli per decine di metri. Tra le strutture più colpite i Bagni Clodia. Il sindaco Mauro Armelao ha espresso solidarietà agli imprenditori balneari e ha condiviso un video che documenta la forza del fenomeno atmosferico.
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