Pet food, operazione dei Nas: sequestri in tutta Italia

I carabinieri dei NAS hanno effettuato una vasta operazione sul pet food venduto anche online, eseguendo 275 ispezioni in tutta Italia. Nell'ambito delle verifiche sono state sequestrate oltre 60 tonnellate di alimenti e bloccate più di 200 mila confezioni irregolari per un valore di 1,7 milioni di euro. L'operazione ha portato a 56 segnalazioni e 4 denunce per frode nell'esercizio del commercio, violazioni igieniche e assenza di tracciabilità.
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