Incipit, Roberto Vecchioni si racconta attraverso la poesia

In "Scrivere il cielo", il cantautore italiano ha raccolto tutte le poesie scritte in oltre 70 anni. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24Tutte le interviste di "Incipit", il programma di llibri di Sky TG24
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