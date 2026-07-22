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Incipit, Roberto Vecchioni si racconta attraverso la poesia

Cronaca

In "Scrivere il cielo", il cantautore italiano ha raccolto tutte le poesie scritte in oltre 70 anni. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Tutte le interviste di "Incipit", il programma di llibri di Sky TG24

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