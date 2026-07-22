Vasti incendi nell'Agrigentino: evacuate oltre 100 persone

Vasti incendi spinti dallo scirocco stanno colpendo la provincia di Agrigento. A Santo Stefano Quisquina oltre 100 persone sono state evacuate per precauzione e i vigili del fuoco presidiano un deposito di ossigeno, una clinica e una fabbrica di fuochi d'artificio. Un altro rogo ha distrutto vari ettari di macchia mediterranea nel Parco dell'Addolorata, ma senza minacciare abitazioni. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei Canadair.