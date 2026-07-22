Nuovo intervento sul Cristo degli Abissi di San Fruttuoso

Nuova pulitura per il Cristo degli Abissi di San Fruttuoso. L'intervento, coordinato dalla Soprintendenza, ha visto impegnati i nuclei sommozzatori dello Stato che, con un'idropulitrice ad acqua di mare, hanno rimosso le incrostazioni biologiche senza toccare il bronzo, tutelando il celebre monumento sommerso.
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