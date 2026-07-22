Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nuovo intervento sul Cristo degli Abissi di San Fruttuoso

Cronaca

Nuova pulitura per il Cristo degli Abissi di San Fruttuoso. L'intervento, coordinato dalla Soprintendenza, ha visto impegnati i nuclei sommozzatori dello Stato che, con un'idropulitrice ad acqua di mare, hanno rimosso le incrostazioni biologiche senza toccare il bronzo, tutelando il celebre monumento sommerso.

Prossimi video

I titoli di Sky Tg24 del 22 luglio: edizione delle 13

Cronaca

Bologna, caso Fakir, parla Sindacato Polizia Siulp

Cronaca

Nuovo intervento sul Cristo degli Abissi di San Fruttuoso

Cronaca

Vasti incendi nell'Agrigentino: evacuate oltre 100 persone

Cronaca

Chioggia, tromba d'aria devasta la spiaggia di Sottomarina

Cronaca

Vecchioni racconta la differenza tra prosa e poesia

Cronaca