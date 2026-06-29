Siccità, il mare risale lungo il Po: raccolti a rischio

Il caldo estremo e la drastica riduzione della portata del Po stanno permettendo all'acqua salata del mare Adriatico di risalire il fiume fino a 18 chilometri nell'entroterra del Delta. Il fenomeno, noto come cuneo salino, sta compromettendo l'irrigazione e mette a rischio raccolti ed ecosistemi. Agricoltori e tecnici avvertono che la situazione è persino più grave di quella registrata durante la siccità del 2022.
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