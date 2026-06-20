Verso l'estate, in Puglia gran caldo e spiagge affollate

Parte la stagione balneare in Puglia, con lunghe code sulla statale 16 verso le spiagge da Bari a Monopoli. Gli operatori registrano una crescita delle richieste, sia da parte degli italiani sia di turisti stranieri provenienti da India, America Latina, Sud Africa ed Europa dell'Est. A Cala San Giovanni, storico stabilimento di Polignano a Mare, è stata scelta una tariffa unica stagionale di 56 euro per ombrellone e due lettini da giugno a settembre, con prezzi confermati rispetto al 2025. Tra le criticità segnalate dal settore, la crescente difficoltà nel reperire assistenti bagnanti.