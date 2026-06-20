Roma Pride, decine di migliaia in corteo per i diritti

Decine di migliaia di persone hanno partecipato al Roma Pride, la manifestazione per i diritti della comunità LGBTQIA+. Il corteo ha attraversato le strade della Capitale tra musica, carri, bandiere e slogan. Al centro della mobilitazione i temi dell'inclusione, dell'uguaglianza e del riconoscimento dei diritti, con contestazioni rivolte anche alla premier Giorgia Meloni e al leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Lo slogan dell'edizione 2026 è: "La Repubblica è di chi la abita".
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