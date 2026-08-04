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A Pozzuoli manca l'acqua, cittadini bloccano il porto

Cronaca

A Pozzuoli circa un migliaio di cittadini ha occupato la banchina del porto per protestare contro la mancanza di acqua nella zona. Il corteo ha superato lo sbarramento dei carabinieri arrivando allo scalo marittimo. Tra i manifestanti vi sono anziani, disabili e famiglie con bambini. Le elevate temperature hanno provocato diversi malori, mentre le forze dell'ordine presidiano l'area senza che si siano registrati scontri.

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