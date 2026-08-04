Lago di Vico, ritrovato il corpo del marito di Roccella

È stato recuperato dai sommozzatori della polizia nelle acque del lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere e marito della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella. L'uomo era scomparso il pomeriggio del 27 giugno nel comune di Ronciglione (Viterbo), dopo essersi tuffato dalla barca su cui si trovava con la moglie: era riemerso dicendo di non sentirsi bene, ma non era riuscito a risalire a bordo. Il corpo è stato trovato a 18 metri di profondità, a circa un chilometro dal punto della scomparsa, al termine di oltre un mese di ricerche. Tra le ipotesi quella di uno shock termico dopo il tuffo; sulla salma è stata disposta l'autopsia.