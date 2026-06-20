Firenze è tra le città da bollino rosso per l'ondata di caldo, con temperature che sfiorano i 37 gradi e un'afa intensa sul centro storico. In Piazza della Signoria turisti e residenti cercano riparo all'ombra della Loggia dei Lanzi e fanno la fila alle fontanelle per riempire bottigliette e borracce. Nelle ore più calde il 118 è intervenuto per soccorrere una turista colpita da un malore. Scene analoghe in Piazza Duomo e sui lungarni, dove si cerca sollievo tra nebulizzatori, gelati e ventagli improvvisati.
Prossimi video
Incidente in Versilia, si costituisce il responsabile
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 giugno, edizione delle 19
Cronaca
Caldo record a Firenze, bollino rosso e turisti in tilt
Cronaca
Roma Pride, decine di migliaia in corteo per i diritti
Cronaca
Verso l'estate, in Puglia gran caldo e spiagge affollate
Cronaca
Il Papa: una Chiesa che cammina insieme e si rinnova
Cronaca
Lanciano miccia da un camion, due arresti nel Salento
Cronaca