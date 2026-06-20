Caldo record a Firenze, bollino rosso e turisti in tilt

Firenze è tra le città da bollino rosso per l'ondata di caldo, con temperature che sfiorano i 37 gradi e un'afa intensa sul centro storico. In Piazza della Signoria turisti e residenti cercano riparo all'ombra della Loggia dei Lanzi e fanno la fila alle fontanelle per riempire bottigliette e borracce. Nelle ore più calde il 118 è intervenuto per soccorrere una turista colpita da un malore. Scene analoghe in Piazza Duomo e sui lungarni, dove si cerca sollievo tra nebulizzatori, gelati e ventagli improvvisati.