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Lanciano miccia da un camion, due arresti nel Salento

Cronaca

I carabinieri forestali di Lecce hanno arrestato due uomini di 62 e 57 anni per incendio boschivo. I due sono stati sorpresi a bordo di un camion mentre lanciavano una miccia di carta accesa verso dei rifiuti lungo una strada provinciale vicino a Frigole. Il vento ha propagato il rogo che ha bruciato 2.500 metri quadrati di macchia mediterranea. L'intervento dei militari ha circoscritto le fiamme.

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