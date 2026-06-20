Lanciano miccia da un camion, due arresti nel Salento

I carabinieri forestali di Lecce hanno arrestato due uomini di 62 e 57 anni per incendio boschivo. I due sono stati sorpresi a bordo di un camion mentre lanciavano una miccia di carta accesa verso dei rifiuti lungo una strada provinciale vicino a Frigole. Il vento ha propagato il rogo che ha bruciato 2.500 metri quadrati di macchia mediterranea. L'intervento dei militari ha circoscritto le fiamme.