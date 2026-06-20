Schianto in Versilia, morto un 17enne: caccia ai fuggitivi

Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto sul colpo in uno schianto sul lungomare tra Pietrasanta e Forte dei Marmi, in Versilia, quando il SUV con targa svizzera su cui viaggiavano più persone avrebbe investito lo scooter dei due giovani. L'amico diciottenne che era con lui è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pisa, ma non è in pericolo di vita. Secondo i testimoni, gli occupanti dell'auto — un uomo e due ragazze, stando a verifiche ancora in corso — sono fuggiti a piedi. I carabinieri li stanno cercando su tutto il territorio nazionale.
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