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Mattarella alla cerimonia nel Bosco delle Querce

Cronaca

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Seveso alla cerimonia per il cinquantesimo anniversario del disastro dell'Icmesa del 10 luglio 1976, quando una nube di diossina si sprigionò dopo un'esplosione nello stabilimento industriale. Nel Bosco delle Querce il Capo dello Stato ha assistito a un flash mob dei giovani di Teatro Contatto in memoria della tragedia e per la tutela dell'ambiente. Presenti anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e la sindaca Alessia Borroni.

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