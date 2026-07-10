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Assalti ai portavalori, 7 arresti: banda smantellata

Cronaca

Sette persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'indagine dei Carabinieri di Bari su una presunta organizzazione criminale di Cerignola specializzata negli assalti ai portavalori. Tra gli episodi contestati figura la rapina del 6 novembre 2024 sulla statale 96, nei pressi di Toritto, dove il commando avrebbe usato esplosivi e fucili Kalashnikov, sparando contro le guardie giurate. Il blindato trasportava circa un milione di euro, ma il bottino non è stato quantificato perché parte del denaro è andata distrutta nell'esplosione.

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