Palermo, droni e fototrappole contro i rifiuti in strada

A Palermo la polizia municipale utilizza droni e decine di fototrappole installate sul territorio per contrastare l'abbandono illecito di rifiuti. Una task force creata ad hoc punta a individuare sia i mezzi che scaricano materiale edile o ingombranti nelle zone non consentite, intercettandone le targhe, sia i cittadini che gettano a piedi i sacchetti domestici. Numerose le multe già elevate. Il sistema di controllo, spiegano dal Comune, mira a un duplice effetto deterrente.
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