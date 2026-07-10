Palermo, droni e fototrappole contro i rifiuti in strada

A Palermo la polizia municipale utilizza droni e decine di fototrappole installate sul territorio per contrastare l'abbandono illecito di rifiuti. Una task force creata ad hoc punta a individuare sia i mezzi che scaricano materiale edile o ingombranti nelle zone non consentite, intercettandone le targhe, sia i cittadini che gettano a piedi i sacchetti domestici. Numerose le multe già elevate. Il sistema di controllo, spiegano dal Comune, mira a un duplice effetto deterrente.