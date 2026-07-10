Piacenza dedica un murale a Giorgio Armani

Piacenza ha inaugurato un murale monumentale dedicato a Giorgio Armani, nato in città nel 1934, alla vigilia del suo compleanno. L'opera, alta 27 metri e firmata dallo street artist Kote, rende omaggio allo stilista scomparso nel settembre 2025 e ripercorre, attraverso simboli e riferimenti alla città, la sua storia umana e professionale.
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