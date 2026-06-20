Linate Runway Run, 3.000 runner sulla pista di notte

A Milano si è svolta la Linate Runway Run, gara non competitiva di 10 km organizzata da MG Sport con SEA Milan Airports sulla pista dell'aeroporto di Linate. Dopo l'ultimo volo, 3.000 runner hanno corso tra le luci dello scalo dopo aver vissuto le fasi di un vero imbarco. "Vedere migliaia di persone correre sulla pista è un'emozione straordinaria", ha detto Armando Brunini, ad di SEA Milan Airports. Al traguardo primi ex aequo Riccardo Martellato e Giovanni Susca; Rebecca Volpe la più veloce tra le donne.