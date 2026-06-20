La dipendenza da sesso online è in forte crescita nonostante non sia ancora riconosciuta a tutti gli effetti come una patologia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità la ha classificata come disturbo del comportamento sessuale. La cybersex addiction è alimentata dalla continua disponibilità, dall’anonimato e dalla accessibilità alla rete che possono tradursi in un uso compulsivo di pornografia e chat erotiche che in alcuni casi compromettono la vita sociale e lavorativa. Ne parliamo nello Sky Cube con Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 20 giugno, edizione delle 8
Cronaca
Rassegna stampa, i giornali di sabato 20 giugno
Cronaca
Generazione dipendenze - La cybersex addiction
Cronaca
Libro Possibile, il Festival 2026 parte da Irsina in Basilicata
Cronaca
Diana Del Bufalo: "Io tra Disney, Diaz e Buy"
Cronaca
Milano, Guinness dei Primati per la sdraio più grande del mondo
Cronaca
Sorelle scomparse, Penelope: fermaglio rosso non è un indizio
Cronaca