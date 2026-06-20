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Generazione dipendenze - La cybersex addiction

Cronaca

La dipendenza da sesso online è in forte crescita nonostante non sia ancora riconosciuta a tutti gli effetti come una patologia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità la ha classificata come disturbo del comportamento sessuale. La cybersex addiction è alimentata dalla continua disponibilità, dall’anonimato e dalla accessibilità alla rete che possono tradursi in un uso compulsivo di pornografia e chat erotiche che in alcuni casi compromettono la vita sociale e lavorativa. Ne parliamo nello Sky Cube con Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta.

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