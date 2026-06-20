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Il Papa: una Chiesa che cammina insieme e si rinnova

Cronaca

Il Papa invita a far crescere una Chiesa capace di rinnovarsi senza dividersi, in cui tutti si riconoscano fratelli e lavorino con gioia al servizio del regno di Dio. Richiamando le parole del vescovo locale, esorta le comunità cristiane a restare centrate sull'essenziale, anche a costo di rinunciare a qualche struttura e sicurezza del passato.

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