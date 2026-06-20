Incidente in Versilia, si costituisce il responsabile

Un 27enne residente nel milanese, in vacanza in Versilia, si è costituito fermando una volante della polizia a Forte dei Marmi ed è stato preso in carico dai carabinieri. È accusato di aver causato l'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla via del Mare, tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, davanti alla discoteca Twiga, in cui ha perso la vita Gabriele Martini, 17 anni. Secondo la ricostruzione, un SUV con targa svizzera avrebbe fatto inversione tagliando la strada allo scooter su cui viaggiavano la vittima e un amico 18enne, ora ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita; gli occupanti del mezzo, noleggiato, sarebbero poi fuggiti a piedi senza prestare soccorso.