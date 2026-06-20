Un 27enne residente nel milanese, in vacanza in Versilia, si è costituito fermando una volante della polizia a Forte dei Marmi ed è stato preso in carico dai carabinieri. È accusato di aver causato l'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla via del Mare, tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, davanti alla discoteca Twiga, in cui ha perso la vita Gabriele Martini, 17 anni. Secondo la ricostruzione, un SUV con targa svizzera avrebbe fatto inversione tagliando la strada allo scooter su cui viaggiavano la vittima e un amico 18enne, ora ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita; gli occupanti del mezzo, noleggiato, sarebbero poi fuggiti a piedi senza prestare soccorso.
Prossimi video
Incidente in Versilia, si costituisce il responsabile
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 giugno, edizione delle 19
Cronaca
Caldo record a Firenze, bollino rosso e turisti in tilt
Cronaca
Roma Pride, decine di migliaia in corteo per i diritti
Cronaca
Verso l'estate, in Puglia gran caldo e spiagge affollate
Cronaca
Il Papa: una Chiesa che cammina insieme e si rinnova
Cronaca
Lanciano miccia da un camion, due arresti nel Salento
Cronaca