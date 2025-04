In Piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier, che ha indossato un tailleur nero, ha salutato il presidente della Camera Lorenzo Fontana e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Presente ai funerali anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è recato sul sagrato di San Pietro, fermandosi per pochi minuti in raccoglimento davanti alla bara del Pontefice.