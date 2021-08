Quelli che restano, il racconto di chi non va in vacanza. VIDEO

L’estate 2021 è quella della ripresa, del green pass e dei viaggi all’estero. Eppure il 50% della popolazione non andrà in vacanza. Da un’indagine Istat sulle intenzioni degli italiani per il periodo giugno-settembre, emerge che circa la metà non si sposterà dalla località di residenza. Chi sono queste persone e perché hanno scelto di non partire? Le storie sono tante e diverse. Vogliamo raccontarle perché esiste anche un’estate di chi non va in vacanza: l’estate di quelli che restano

Estate 2021. L’estate della ripresa, quella in cui si torna a viaggiare, quella degli spostamenti nelle case vacanze, in campeggio, in hotel, dal nord al sud Italia. L’estate del green pass , degli aeroporti affollati, dei viaggi all’estero. Ma è davvero questa la vostra estate? Se la risposta è sì, siete fortunati. Se invece questa descrizione non vi appartiene, è perché fate parte di quel 50% della popolazione che quest’estate non andrà in vacanza. Ebbene sì: da un’indagine Istat sulle intenzioni degli italiani per il periodo estivo (giugno-settembre), emerge che circa la metà non si sposterà dalla località di residenza. È proprio di questa metà che vogliamo occuparci. Chi sono queste persone e perché hanno scelto di non partire? C’è chi non ha soldi per farlo, chi preferisce stare a casa per i timori del contagio, chi rimane per lavorare, magari per portare avanti un’attività che è rimasta a lungo bloccata. Le storie sono tante e diverse. Vogliamo raccontarle perché esiste anche un’estate di chi non va in vacanza. È l’estate di quelli che restano.

“Chi si accontenta gode”

approfondimento

Estate 2021, Confturismo: variante Delta fa paura, boom di disdette

Nel primo episodio di questo nostro racconto a puntate, vi portiamo nello spazio estivo per eccellenza, quel posto in città dove ci si può illudere un po’, dove si può sognare di stare al mare anche quando il mare non c’è: la piscina. Abbiamo scelto il Centro Balneare Romano, del circuito Milano Sport: si tratta della piscina più frequentata dai milanesi, con oltre 40 mila ingressi nei primi due mesi di questa estate. Ma è un altro il primato che contribuisce al fascino di quest’area: si tratta infatti dello stabilimento più antico di Milano, fondato nel 1929. C’è chi lo frequenta da tutta una vita, come Giuliano, che ha 71 anni e origini siciliane, ma vive a Milano fin da quando era bambino: “In questo posto mi trovo benissimo – racconta – mi sento a casa. Questa è la piscina dove venivo da giovane. Ho passato tutta la vita qui e continuo a tornarci ogni estate”. Giuliano è in pensione. Come ogni estate, anche quest’anno non andrà in vacanza: “Non ho soldi a sufficienza per andare al mare. Ma qui si sta bene, non mi lamento”.

C’è anche chi resta a Milano per lavoro e viene in piscina nel giorno libero per godersi un po’ di relax: come Davide e Francesco, 29 e 30 anni, impiegati nella ristorazione a bordo treno: “Milano d’estate? È dura stare qua”, spiega Davide. “Non è un granché la città ad agosto – gli fa eco Francesco – tutto quello che puoi fare è venire in piscina nel tuo giorno libero, ma non è esattamente come stare al mare”. Non la pensano tutti così: per Stefano, che fa il bagnino, restare in città non è poi così male: “Milano d’estate ha un suo fascino. Magari uno va al mare per starsene in pace e invece trova tutti quelli che stavano in città. Qui è più rilassante e poi la piscina è bellissima”. A tenere i cittadini inchiodati alla città, spesso, sono ragioni di famiglia. È il caso di Alessandro, che è nonno e deve occuparsi dei nipoti mentre i genitori lavorano: “È il primo anno dopo 40 che sto a Milano d’estate. Se devo essere sincero non mi piace l’idea, ma quest’anno è andata così”. Invece Carla, che ancora nonna non è ma sta per diventarlo, non potrebbe essere più felice: “Dovevo andare in vacanza, ma sono rimasta qui perché mia figlia partorirà ad agosto. Non me ne posso certo andare”. Bimba in arrivo anche per Fausta e Danilo: anche loro hanno rinunciato alle vacanze. “Per me è la prima esperienza di estate in città – racconta Danilo – Fausta ha origini calabresi e da quando la conosco siamo sempre stati in Calabria in questo periodo”. “In un contesto ordinario ci peserebbe molto restare qui – continua Fausta – ma ora stiamo vivendo un sogno”. “Il mare può aspettare. Per questa volta – sorride Danilo – ci accontenteremo della piscina”. Il segreto è tutto lì. Giuliano, che vi abbiamo presentato all’inizio di questo racconto, lo sa bene: “Qui non è come stare al mare, ma che importa. Chi si accontenta gode!”.