Il provvedimento estende a tutto il territorio nazionale, isole comprese, le restrizioni già in vigore da domenica 8 marzo in Lombardia e in altre 14 province italiane. Per gli spostamenti inderogabili resta in essere lo strumento dell’autocertificazione. Se però questa risultasse falsa, il reato sarebbe doppio: non solo spostamento ingiustificato ma anche falsa dichiarazione