Maltempo Sardegna, mercantile si incaglia negli scogli: salvato l’equipaggio. FOTO

Il cargo, il Cdry Blue, battente bandiera italiana, si è incagliato in località Torre Canai, presso il comune di Sant'Antioco. In una notte segnata da scarsa visibilità e raffiche di vento fino a 50 nodi, i mezzi aeronavali della Guardia Costiera sono riusciti in un primo tempo a portare in salvo soltanto quattro dei dodici membri dell'equipaggio; operazione poi completata in varie fasi dalle prime luci dell'alba fino alle 10 di oggi