Due protesi al posto delle zampe, Vito è il "gatto bionico". FOTO

Si chiama Vito ed è un gatto con due protesi alle zampe posteriori, il primo in Italia ad averle. E ha un profilo Instagram tutto suo, che racconta la vita del "gatto bionico", come l'hanno chiamato le sue padrone, Silvia Gottardi, ex cestista, e sua moglie Linda. A raccontare la storia di Vito, anche per immagini, è Claudia Rocchini, una fotografa naturalistica specializzata in ritratti di felini