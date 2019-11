Giornata dell’Infanzia, a Roma il flash mob per dire stop alla guerra sui bambini. FOTO

Oltre al flash mob, Save The Children ha anche lanciato un video in cui i bambini intervistano i loro genitori, mettendoli alla prova sulla conoscenza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. In Italia sono più di 1,2 milioni i minori in povertà assoluta e, in soli cinque anni, quasi mezzo milione di bambini è stato vittima di violenza assistita tra le mura domestiche