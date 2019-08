Agguato in un parco a Roma: ucciso Fabrizio Piscitelli, storico ultras della Lazio. FOTO

Fabrizio Piscitelli, storico ultras della Lazio, è stato ucciso a Roma, in un agguato. L’uomo, che in passato era stato coinvolto in un giro di droga internazionale, è stato ucciso con un colpo di pistola alla tesa. Nella foto: il luogo dell’omicidio, avvenuto nel parco degli Acquedotti, in via Lemonia