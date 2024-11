Milano, guasto a Bovisa: treni bloccati, ritardi e cancellazioni

I disagi

Il guasto agli impianti ferroviari ha messo fuori servizio 7 degli 8 binari della stazione di Milano Bovisa, come spiegato da Ferrovienord, la società che gestisce l’infrastruttura. Le cause del malfunzionamento sono ancora in fase di accertamento. I disagi stanno interessando numerose linee regionali, tra cui la S1 Milano-Saronno, la S2 Seveso-Milano Rogoredo, la S5 Varese-Treviglio, la S6 Novara-Treviglio, la S12 Melegnano-Cormano e la S13 Pavia-Milano Bovisa. Per affrontare la situazione, Trenord invita i viaggiatori a verificare lo stato dei treni prima di mettersi in viaggio. Le informazioni aggiornate sono disponibili sull’app Trenord (disponibile per Android e iOS) e sul sito ufficiale www.trenord.it.