Caso Orlandi, cardinale Parolin: "Indagini per stabilire la verità"

Incontro Parolin-Meloni



Si terrà oggi pomeriggio in Vaticano un incontro tra la Santa Sede e le istituzioni italiane in vista della preparazione del Giubileo 2025. L'incontro, secondo quanto si apprende, dovrebbe tenersi intorno alle 16.45 e a guidare la delegazione della Santa Sede sarà il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, con monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e il 'regista' al quale il Papa ha affidato l'organizzazione degli eventi legati al Giubileo. La premier Giorgia Meloni dovrebbe guidare la delegazione del governo italiano che vedrebbe la presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e diversi ministri competenti. Sarebbe prevista anche la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del governatore del Lazio Francesco Rocca.