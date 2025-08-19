Taser, cos'è la pistola elettrica usata da polizia e carabinieri

In base alle linee guida del 2018 per il corretto utilizzo da parte delle forze dell'ordine, la distanza consigliata dal “bersaglio” è tra i tre e i sette metri. Il protocollo prevede che l’impiego da parte degli agenti non sia improvviso, ma segua una sequenza precisa: l’operatore deve rendere evidente al cittadino di avere con sé l’arma, mostrarla e, solo se necessario, utilizzarla, rispettando tre principi fondamentali: proporzione rispetto al pericolo in corso, necessità dell’uso dell’arma e adeguatezza rispetto alla minaccia. "Il taser - si legge nelle linee guida - va mostrato senza essere impugnato per far desistere il soggetto dalla condotta" e "va estratto qualora necessario, ponendo in essere tutti quegli accorgimenti propri delle tecniche operative di base, quali la triangolazione in relazione alla fonte di pericolo e il rispetto delle linee di tiro e delle distanze di sicurezza. L'intervento va effettuato preferibilmente in presenza di un secondo operatore"