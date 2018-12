Sant’Anna di Stazzema, 560 vittime nell'eccidio nazifascista del 1944

All'alba del 12 agosto 1944 si consumò una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra mondiale: nell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, compiuto dai nazifascisti, vennero uccisi 560 civili tra cui 130 bambini. La memoria della strage è conservata in un museo inaugurato nel 1982.

L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema

Come ricorda l'enciclopedia Treccani la piccola frazione di Stazzema, in provincia di Lucca, fu circondata da tre reparti della 16esima divisione Panzergrenadier delle SS, accompagnata da bande di fascisti, mentre un quarto reparto, più a valle, bloccava qualsiasi via di fuga. In quella zona – dichiarata pochi giorni prima “zona bianca” dagli stessi tedeschi – erano presenti anche decine di sfollati che dalla costa si erano rifugiati nel paese dell’Alta Versilia. Tutti gli abitanti, la maggior parte dei quali donne, bambini e anziani, vennero radunati nel piazzale della chiesa e uccise a colpi di mitra per poi essere dati alle fiamme. "Uccisero Anna, l’ultima nata nel paese di appena 20 giorni, uccisero Evelina, che quel mattino aveva le doglie del parto, uccisero Genny, la giovane madre che, prima di morire, per difendere il suo piccolo, scagliò lo zoccolo in faccia al nazista che stava per spararle, uccisero il prete Innocenzo, che implorava i soldati nazisti perché risparmiassero la sua gente, uccisero gli otto fratellini Tucci, con la loro mamma", racconta il portale della Memoria dell'eccidio. Scendendo a valle, poi, le SS trucidarono anche tutti quelli che incontrarono nelle frazioni di La Culla, Vacchereccia e nel paese di Valdicastello.

La scoperta dell'eccidio e il processo

Le violenze nazifasciste perpetrate nella zona culminarono poi nell’eccidio di Marzabotto. I fatti di Sant'Anna di Stazzema rimasero però ignoti fino alla metà degli anni Novanta quando negli scantinati di palazzo Cesi-Gaddi a Roma furono ritrovati i fascicoli sui crimini di guerra commessi in territorio italiano durante l’occupazione nazifascista. La ricostruzione degli avvenimenti, l'attribuzione delle responsabilità e le motivazioni all'origine dell'eccidio sono state al centro del processo conclusosi nel 2005 con la condanna all'ergastolo di dieci SS al comando dei reparti, colpevoli del massacro. Una sentenza confermata in appello nel 2006 e ratificata l'anno dopo dalla Cassazione che qualificò la strage come un "atto terroristico premeditato".