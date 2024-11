Giocattoli per bambini, come riconoscere quelli sicuri? Le regole

Per quanto riguarda nello specifico i giocattoli, sul sito del Mimit è reperibile una guida con le principali regole per l’acquisto e l’uso in sicurezza dei giocattoli. Innanzitutto, sulla confezione devono essere scritti in maniera visibile, leggibile, indelebile e in lingua italiana:

La marcatura CE con cui il fabbricante attesta la conformità del giocattolo alle prescrizioni di legge

Il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato

Le avvertenze sulle fasce d'età consigliate e le precauzioni d'uso per la manutenzione e il montaggio

La scritta "Attenzione. Da usare sotto la sorveglianza di adulti", per i giocattoli che riproducono apparecchi destinati agli adulti e per i giocattoli che contengono prodotti chimici

e per i giocattoli che contengono prodotti chimici Le eventuali avvertenze specifiche legate al tipo di giocattolo