Pulizie o costruzioni? Gli stereotipi nei giochi influenzano i bambini

Rosa contro azzurro, gochi sull'accudimento contro esperimenti scientifici: i prodotti dell'infanzia sono fortemente connotati in base al genere e possono portare bambini e bambine a sviluppare determinate skills. Se in California una legge stabilisce l'obbligo di un reparto "neutro" nei grandi negozi, "in Italia ne abbiamo paura", spiega la sociologa Rossella Ghigi, "ma non esiste correlazione diretta tra gusti del gioco e orientamento sessuale". Store come LíLá Toys a Firenze provano a rendere plurale la rappresentazione

Negozio di giocattoli a Milano, febbraio 2024. In una corsia salta all’occhio la confezione di un carrello delle pulizie con a fianco la fotografia di una bambina bionda e sorridente. Di fianco a lei una scopa elettrica. Subito sotto, i "corrispettivi" maschili, uno accanto all’altro: un trattore e un drago da costruire. Gli stereotipi di genere nei giocattoli ancora oggi resistono: le bimbe associate al rosa e alla cura della casa, all’accudimento, i bimbi al colore azzurro, agli esperimenti scientifici e alla manualità. Diverse ricerche dimostrano che sia genitori che non genitori tendono a comprare giocattoli influenzati e guidati da questi stereotipi, in particolare per quanto riguarda i maschi. Ma che influenza possono avere sui bambini e le bambine le proposte che facciamo loro, abituandoli e abituandole a quelli che secondo “le regole” sociali dovrebbero essere i giochi adatti al loro genere? Per offrire un'alternativa alla contrapposizione giochi da maschi vs giochi da femmine, recentemente in California è stata varata una legge statale che obbliga i principali rivenditori specializzati ad avere corsie di giocattoli gender-neutral, dove cioè i giochi non hanno una connotazione prettamente "maschile" o "femminile". Il deputato Evan Low ha raccontato di aver presentato la proposta di legge ispirato da una bambina di otto anni che ha sollevato una domanda: “Perché un negozio dovrebbe dirmi qual è la maglietta o il giocattolo per una bambina?“.

La sociologa Ghigi: "Siamo noi adulti a porre limiti"

“Ancora oggi ci collochiamo in un contesto di continua genderizzazione dei prodotti che sono legati all’infanzia, soprattutto nella grande distribuzione”, dice a Sky TG24 la sociologa Rossella Ghigi, responsabile del Centro Studi sul Genere e l'Educazione dell’Università di Bologna. “Partiamo da un assunto: ogni giocattolo stimola una determinata area del cervello - dal linguaggio alla creatività - quindi se diamo a un soggetto un gioco di un certo tipo, svilupperà determinate skills e non altre”. Alcuni esperimenti fatti negli Anni ’70 e riproposti recentemente in un documentario della BBC ("No more boys and girls”) dimostrano come siamo noi adulti a relazionarci con bambini e bambine avendo in testa quelli che dovrebbero essere i loro gusti e le loro attese, come il rosa e l’azzurro, per esempio”. Ponendo quindi in loro dei limiti, spiega Ghigi, “mentre invece più è vario il materiale che mettiamo a disposizione, più stimoleremo nei bambini e nelle bambine competenze diverse”.