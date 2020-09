Sono passati 15 anni dalla morte di Federico Aldrovandi, avvenuta a Ferrara il 25 settembre del 2005. La sera prima, il 18enne era andato con gli amici in un locale di Bologna. Poi, sulla strada del ritorno, poco prima dell’alba, il controllo della polizia, la colluttazione e la morte. I giudici, dopo un lungo processo, che si è concluso in Corte di Cassazione , hanno attribuito la morte del ragazzo a un "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi" da parte dei quattro agenti della questura di Ferrara intervenuti per il controllo. I poliziotti Monica Segatto, Paolo Forlani, Enzo Pontani e Luca Pollastri, sono stati definitivamente condannati a 3 anni e mezzo di carcere per omicidio colposo . Il caso Aldrovandi, soprattutto grazie a un blog aperto dalla mamma del ragazzo, Patrizia Moretti, è stato a lungo al centro del dibattito.

Chi era Federico Aldrovandi

Federico Aldrovandi nasce a Ferrara il 17 luglio 1987. Il padre è un agente di polizia municipale, la mamma impiegata al Comune. Quando arriva il momento di scegliere la scuola superiore si iscrive all’Itis elettronica. Come molti ragazzi della sua età, ha diversi hobby e nel tempo libero svolge molte attività. A scuola, racconta Filippo Vendemmiati nel suo documentario, “È stato morto un ragazzo”, il 18enne è impegnato in un progetto della Asl ferrarese per la prevenzione delle tossicodipendenze. Federico è tifoso della squadra di calcio cittadina, la Spal, ama la musica e i concerti. Suona anche il clarinetto e, fin da quando aveva 11 anni, prende lezioni di karate, altra sua grande passione. Di tanto in tanto lavora come pony express in una pizzeria della città. Prima di morire, era in attesa di sostenere l’esame per la patente.

Le ultime ore

Poche ore prima di morire, Aldrovandi va con alcuni amici in un centro sociale di Bologna. Il gruppo è lì per ascoltare un concerto di musica reggae. Nel corso della serata, come confermato poi dagli esami, assume modeste quantità di droga e alcol. Prima dell’alba, il gruppo rientra a Ferrara. Federico, descritto come lucido dagli amici, si fa lasciare nei pressi di via Ippodromo, non lontano da casa, per fare quattro passi prima di andare a letto. In quel momento, in quella zona di Ferrara, circola una pattuglia con due poliziotti a bordo che ferma il ragazzo. Gli agenti diranno che Aldrovandi era un “invasato violento in evidente stato di agitazione”. I militari dicono anche di esser stati aggrediti e per questo di aver poi chiamato rinforzi. In via Ippodromo arriva subito un’altra volante con a bordo due agenti. I poliziotti e Aldrovandi si scontrano. Al termine della colluttazione vengono ritrovati due manganelli in dotazione alle forze dell’ordine spezzati. Poco dopo le sei del mattino, gli agenti chiamano un'ambulanza che, in pochi minuti, raggiunge via Ippodromo. I sanitari dichiarano di aver trovato Aldrovandi “riverso a terra, prono con le mani ammanettate dietro la schiena”. Provano a rianimarlo. Ma poco dopo ne accertano la morte per “arresto cardio-respiratorio e trauma cranico-facciale”.

54 tra lesioni ed ecchimosi

Aldrovandi viene dichiarato ufficialmente morto poco dopo le sei del mattino. I genitori, che intanto cercano di rintracciarlo chiamandolo al cellulare e provando a contattare ospedali e questura, vengono avvisati della scomparsa del figlio solo alle 11 del mattino, ovvero cinque ore dopo quel che è accaduto in via Ippodromo. Da subito la versione ufficiale è che Federico è morto a causa di un malore. Una ricostruzione che però non convince i genitori del ragazzo. Soprattutto perché su tutto il suo corpo sono state rinvenute 54 tra lesioni ed ecchimosi.