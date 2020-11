3/12

Innanzitutto, contrariamente a quanto suggerito dal nome, non tutte le esperienze sono legate a momenti in cui ci si avvicina alla morte: "Non si verificano solo in situazioni di grave pericolo o in seguito a stati di coma - spiega Comi - in molti casi si sperimentano in condizioni di stress, rilassamento o attraverso l’assunzione di sostanze psichedeliche"