Introduzione

Come prevede l’ordinamento giuridico italiano, l’ergastolo è la pena più severa e, nella sua definizione più letterale, significa carcere a vita. Eppure, a livello pratico così non è: anche se si riceve questa condanna (purché non sia di tipo ostativo) si possono avere benefici, come la libertà condizionale oppure il lavoro all’esterno della struttura detentiva