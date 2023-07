Figlicidi, la madre di Federico Barakat: un ddl per salvare i bambini

I casi negli ultimi 20 anni sono 535. Nel 2009 Federico Barakat, otto anni, è stato ucciso dal padre durante un incontro protetto. Una morte senza responsabili, per via di un vuoto giuridico che il disegno di legge 91 presentato in Senato vuole colmare. "Riguarda tutti i bambini e non ha colore politico", dice la madre Antonella Penati a Sky TG24: "Un genitore violento non può mai essere un buon genitore"

Federico Barakat aveva otto anni quando nel 2009 venne ucciso da suo padre durante un incontro con il genitore nell’ambito “protetto”, o almeno così sarebbe dovuto essere, all’interno dell’ASL di San Donato Milanese. Nonostante le dieci denunce sporte dalla madre Antonella Penati, preoccupata dalla pericolosità dell’ex, l’uomo è potuto entrare nella stanza dove doveva incontrare suo figlio con un coltello, con cui lo ha colpito 37 volte prima di togliersi la vita. Sono passati quasi 15 anni, e la morte di Federico Barakat è ancora senza un colpevole. La Giustizia ha stabilito che l’Asl in questione non aveva alcuna responsabilità: il decreto di affido si preoccupava di garantire il rispetto della genitorialità, ma non la tutela della vita del bambino. Un buco normativo in risposta al quale il 5 luglio in Senato è stato presentato un disegno di legge (il numero 91) di cui prima firmataria è la senatrice dem Valeria Valente, che vuole colmare i vuoti legislativi, come quello di Federico, in materia di provvedimenti dei figli nei casi di violenza di genere o domestica. A presentare il ddl, insieme a Valente c’erano la mamma di Federico, Antonella Penati, e Federico Sinicato, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione Federico nel cuore, oltre a Vittoria Tola, responsabile nazionale dell'Udi (Unione Donne Italiane), e Alessandra Menelao, responsabile dei centri di ascolto mobbing e stalking. "Questo ddl", ha dichiarato Valente in Senato, "è tanto semplice quanto radicale e profondo: un compagno, un marito violento non può essere un buon padre".

Figlicidi, 515 i casi dal 2009. L'87% compiuto dai padri



Quello dei figlicidi in Italia è un quadro nero: negli ultimi 20 anni, i casi sono stati 535, dal 2009 a oggi 515, “uno ogni 15 giorni” sottolinea Penati a Sky TG24. L'anno peggiore è stato il 2014, con 39 figlicidi, seguito dal 2018 con 33, mentre dal 2020 ad oggi se ne contano già 31 (non esiste una rilevazione Istat sui figlicidi: i dati sono stati forniti dall'associazione Federico nel cuore onlus, ndr). Nell'87% dei casi gli assassini sono i padri, nel 13% le madri. Racconta Penati che il ddl è stato ripresentato perché a causa della caduta del governo Draghi non era arrivato all’approvazione. “Abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. Fortunatamente questo disegno di legge è sostenuto da molti senatori, in conferenza stampa erano presenti anche quelli dell’opposizione”. Ci tiene a sottolineare la madre di Federico che “questo ddl riguarda tutti i bambini, non ha colore politico e dovrebbe essere sostenuto da tutti i partiti”.

Dieci denunce inascoltate e l'incontro obbligato

L’obiettivo è colmare un profondo vuoto legislativo e tutelare i piccoli che non possono difendersi di fronte a un genitore violento. “Federico non ha avuto giustizia per via di una ragione agghiacciante”, spiega Penati: “Perché nel decreto di affido non era specificato che l’ente affidatario - cioè le parti terze che possono essere i servizi sociali come il Comune – avesse l’obbligo di tutelarlo nella sua incolumità fisica e psichica, ma solo quello di favorire l’incontro genitoriale con il padre”. Nonostante la madre di Federico avesse sporto nei confronti dell’ex dieci denunce, “e fosse reo confesso di tentata aggressione e omicidio a mio carico”, racconta, il bambino è stato prelevato da scuola e portato all'incontro con il genitore. “Questo è incostituzionale secondo l’articolo 32 della Costituzione” secondo cui La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.