“Fotografare Chinatown è come fotografare casa mia: lo faccio con un affetto unico e che non passa mai, nonostante tutte le difficoltà di accesso in cui spesso mi imbatto”: questo amore si vede, negli scatti della giovane reporter. Che - in 'Made in Italy' - ritrae attimi di vita quotidiana con sguardo da insider, cercando la chiave per integrare la diversità.

Intervista per Lo Spunto Fotografico

di Chiara Piotto