Caporalato, cos'è e quali sono le cifre del fenomeno

Nelle campagne italiane ci sono 230mila lavoratori sfruttati. Circa 55mila sono donne e il 30% non migranti. La paga in media si aggira sui 20 euro al giorno, per lavorare anche fino a 14 ore. Secondo l’Osservatorio Placido Rizzotto della Flai-Cgil, le aree dove lo sfruttamento dei braccianti è più radicato sono numerose, 405 quelle censite, dall’Agro pontino al Veneto fino alla Campania e al Foggiano. Il caporalato è un reato penalmente perseguibile dal 2011. Nel 2016 la legge Martina ha inasprito le pene

Il caporalato è una piaga che continua ad affliggere il settore agricolo italiano, strettamente connesso al fenomeno delle migrazioni. Si tratta di un fenomeno economicamente molto florido, soprattutto per le organizzazioni criminali che decidono di avviare attività di questo tipo: si tratta di un business miliardario, con centinaia di migliaia di lavoratori coinvolti. Tra questi, appunto, molti migranti, spesso irregolari, che vengono sfruttati con paghe da fame per un lavoro anche da 12-14 ore al giorno, costretti in abitazioni fatiscenti e in condizioni igieniche pessime. Il caporalato è perseguibile penalmente dal 2011 e nel 2016 una legge a firma dell'allora ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina ha inasprito le pene e introdotto nuovi strumenti per contrastare il fenomeno. Ma nuovi episodi e situazioni di sfruttamento continuano a emergere, come nel caso di Satnam Singh, il giovane bracciante indiano morto in provincia di Latina dopo aver perso un braccio in un incidente sul lavoro.

Il caporalato è reato dal 2011, quando l’ articolo 12 del decreto n. 138/2011 ha introdotto una pena che va dai 5 agli 8 anni di reclusione. Successivamente, la legge 199 del 2016 , a firma dell’allora ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, ha introdotto nuovi strumenti penali, come la confisca dei beni, come avviene con le organizzazioni criminali mafiose, l'arresto in flagranza e la responsabilità del datore di lavoro. Sono state poi inasprite le pene, con la reclusione da uno a sei anni per ogni lavoratore reclutato. La legge ha anche un intento preventivo che mira a valorizzare le imprese in regola attraverso l'iscrizione alla "Rete del lavoro agricolo di qualità" per sperimentare nuove forme di intermediazione del lavoro agricolo, con lo scopo di promuovere la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Prevede inoltre che i ministeri delle Politiche agricole, del Lavoro, e della Giustizia predispongano un piano nazionale di accoglienza con soluzioni per il trasporto dei lavoratori e il loro alloggio in congrue realtà domiciliari.

I numeri del caporalato

Il caporalato riguarda da vicino 230mila lavoratori nelle campagne italiane, persone non titolari di contratti regolari di lavoro e quindi senza diritti. Di questi, 55mila sono donne e il 30% è costituito da cittadini italiani o dell’Unione europea, non da migranti extra-comunitari. Secondo le stime dell’ultimo rapporto dell'Osservatorio Placido Rizzotto Flai Cgil, che da anni monitora il caporalato e le agromafie nel nostro Paese, i dati coincidono con quelli dell’Istat, e dicono che più di un bracciante su quattro in Italia lavora in nero. Jean-René Bilongo, presidente dell’osservatorio, dice che la paga in media è di "20 euro al giorno per una giornata di lavoro che va dalle 10 alle 14 ore. Ma c’è anche chi di euro ne prende solo 10 oppure nemmeno uno, ma acqua e un panino e basta. Le donne poi vengono pagate il 20-30% in meno degli uomini".

Quanto vale il business

Quanto valga l’economia nera dello sfruttamento, è difficile dirlo. Bisogno spiega: “Anni fa avevamo tentato un calcolo ma non eravamo arrivati a niente. Quello che possiamo calcolare è l’evasione contributiva nel settore agricoltura, che dovrebbe essere compresa tra i 700 e 900 milioni di euro. In questa stima però non rientrano tutti gli anelli della filiera agroalimentare ma solo il primo, per questo sembra così bassa”. Secondo stime di qualche anno fa, il business del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura potrebbe valere circa 4-5 miliardi di euro.