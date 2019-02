Dal 25 febbraio 2019 entra in vigore a Milano Area B, la nuova zona a traffico limitato del capoluogo lombardo. Stop alla circolazione di veicoli inquinanti in quasi tutta la città, in un'area che comprende il 72% del territorio comunale (ECCO LA MAPPA DELL'AREA B). Il controllo è affidato a 186 telecamere, che corrispondo ad altrettanti punti di accesso alle cosiddette "Low emission zone" (Lez), zona a bassa emissione (TUTTI I VARCHI). L'accesso non sarà soggetto a pagamento, ma coloro che trasgrediranno entrando con automobili non autorizzate incorreranno in una sanzione di 80 euro. Qui di seguito tutti i dettagli su come funziona, chi può circolare e gli orari. Per altre informazioni è possibile consultare il sito o recarsi all'infopoint allestito nel mezzanino della fermata Duomo della M1.

Gli orari e le zone in cui è attiva

Area B sarà la zona a traffico limitato più grande d’Italia: oltre il 70% del territorio comunale diventerà off limits dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi, per le vetture più inquinanti nonché per i veicoli di trasporto merci più inquinanti che superano i 12 metri di lunghezza. L'Area comprende la grande zona che circonda il centro storico della città, che è già disciplinato da un sistema di Ztl (zona a traffico limitato), l’Area C.

Chi non può circolare

Subito a partire dal 25 febbraio, il blocco d’ingresso all’Area B coinvolgerà le auto con motori benzina euro 0 e i diesel euro 0, 1, 2 e 3, le moto a due tempi Euro 0 e 1 e i veicoli più lunghi di 12 metri. Dall'1 ottobre, poi, il provvedimento sarà applicato anche ai diesel euro 4. La progressione continua nel 2020 con il fermo agli Euro 1 benzina. E andrà avanti con una serie di passaggi successivi fino al 2030, quando a Milano saranno banditi tutti i veicoli diesel.

Chi può circolare

Nessuna limitazione è prevista per auto Euro 5 e 6 e autoveicoli GPL, metano, bifuel, ibride ed elettriche. Esclusi anche ciclomotori e motoveicoli a due tempi di classe Euro 5, a benzina 4 tempi di classe Euro 4 e Euro 5. Naturalmente sono esentate ambulanze e veicoli delle forze armate e della polizia.

Le agevolazioni previste

Per fare in modo che le nuove restrizioni entrino gradualmente nelle abitudini dei cittadini, il Comune ha previsto una serie di agevolazioni: per il primo anno tutti i mezzi avranno a disposizione un ammontare di 50 ingressi, anche non consecutivi, che non verranno sanzionati. Al primo accesso, l’automobilista sarà avvisato del divieto: arriverà via posta una lettera che spiegherà la nuova misura e inviterà a iscriversi al portale per controllare e gestire gli accessi disponibili. Dal secondo anno di blocco i «bonus» si ridurranno: i residenti in città e le imprese con base a Milano potranno gestirsi 25 giorni all’anno d’ingresso libero. Lo stesso varrà per le auto storiche certificate (servirà però richiedere la deroga). Per i non milanesi il bonus si limita a cinque giorni l’anno. Ma per tutti sarà necessario registrarsi prima al portale online. Esistono poi altre deroghe specifiche per veicoli con contrassegno invalidi, artigiani, volontari e turnisti. Sono inoltre previsti incentivi comunali che andranno a sommarsi a quelli statali per agevolare la sostituzione dei mezzi più inquinanti.

Le motivazioni

Come spiega il sito del Comune di Milano, l'Area è stata pensata per incrementare la lotta all’inquinamento dell’aria: tra il 2019 e il 2026, consentirà di ridurre le emissioni atmosferiche da traffico complessivamente di circa 25 tonnellate di PM10 allo scarico e di 900-1.500 tonnellate di ossidi di azoto.

Data ultima modifica 18 febbraio 2019 ore 13:26