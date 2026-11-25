Gli agenti del commissariato della cittadina pugliese l'hanno trovata in un'abitazione di Lizzanello. L'uomo nella cui disponibilità era la statua è stato denunciato per ricettazione: avrebbe acsuistato l'opera da due ladri negando di conoscere la provenienza illecita

È stata recuperata la statua in bronzo di Lucio Battisti rubata nei giorni scorsi a Torre Squillace, marina di Nardò. Gli agenti del commissariato della cittadina pugliese l'hanno trovata in un'abitazione di Lizzanello. L'uomo nella cui disponibilità era la statua è stato denunciato per ricettazione. Si tratta di un collezionista 30enne che nel suo garage accumula busti, candelabri, orologi, minerali e altre opere. All’arrivo delle forze dell'ordine il ragazzo ha dato la sua versione dei fatti, spiegando di non aver nulla a che fare con un furto. "Volevo una statua di Mozart", ha affermato il 30enne, aggiungendo che quando alcuni amici gli avevano proposto di acquistare una statua a pochi euro, lui l’ha "ubito acquistata".

Due uomini individuati grazie ai filmati delle telecamere

Gli agenti del locale commissariato hanno denunciato a piede libero due uomini di Galatone che sono stati identificati grazie ai filmati di alcune telecamere della zona. I due avrebbero agito su commissione. Dopo aver rubato una Fiat Uno a Copertino hanno raggiunto Torre Squillace muniti di un flessibile con il quale poi hanno reciso la statua alle caviglie, lasciando sul posto solo le scarpe. Dopo essere stati identificati e raggiunti dalla polizia, i due avrebbero ammesso le proprie responsabilità.

L'opera era stata inaugurata nel 2022

L'opera, dal peso di 100 kg, era stata inaugurata il 6 agosto 2022 sul lungomare Cristoforo Colombo, commissionata dal Comune di Nardò all'artista Dario Tarantino e poi fusa in bronzo dalla Fonderia artistica prof. Magnifico Michele di Modugno (Bari). Le indagini proseguono per individuare eventuali altre persone coinvolte e per recuperare l'opera.