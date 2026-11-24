La notizia, pubblicata su X dall'account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani. I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi

Allarme ieri sera nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall'account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani. I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi. Ai voli militari statunitensi diretti alla base è stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta, scrive l'account.