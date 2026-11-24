Il defunto papa Francesco afferma di aver visto il diavolo in tre occasioni e le "porte dell'inferno" una volta, in un diario intimo e inedito, di cui vengono oggi pubblicati alcuni estratti in un nuovo libro, 'Il diario spirituale di Papa Francesco', del cardinale argentino Victor Manuel Fernandez
Il defunto papa Francesco afferma di aver visto il diavolo in tre occasioni e le "porte dell'inferno" una volta, in un diario intimo e inedito, di cui vengono oggi pubblicati alcuni estratti in un nuovo libro, “Il diario spirituale di Papa Francesco” del cardinale argentino Victor Manuel Fernandez. Il volume include brani tratti da un diario che Jorge Bergoglio, che è stato papa dal 2013 al 2025, ha tenuto tra il 1992 e il 2024, un documento che rivela le sue preoccupazioni, i suoi rimpianti e la sua autocritica.
Gli appunti di Papa Francesco raccolti dal cardinale Fernandez
Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero (Ministero) per la Dottrina della Fede in Vaticano, ha riferito che Francesco gli aveva chiesto di contribuire a far conoscere al mondo le riflessioni raccolte in quel taccuino di plastica nera. Alla morte di Francesco, nel 2025, il prefetto ha confidato al suo successore, Leone XIV, il timore che il taccuino potesse essere "abbandonato in un magazzino qualsiasi" e ha ottenuto l'autorizzazione a pubblicarne alcuni brani, sottolineando che "le preoccupazioni spirituali presenti nel suo cuore sono molto esplicite e possono farci del bene".
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Papa Francesco: "Ho visto il demonio tre volte"
In una delle rivelazioni più sconvolgenti, Francesco scrive che, quando era arcivescovo di Buenos Aires, ha visto il diavolo per tre volte e ne ha udito la voce. "Ho scoperto che il demone si aggirava sfacciatamente, aleggiando con astuzia", ha scritto il papa argentino nel suo diario il 24 gennaio 2021, secondo una copia della versione francese del libro pubblicato da Albin Michel.
"Circa quindici anni fa. L'ho visto dal finestrino dell'auto. Non dimentico i suoi occhi minacciosi e, allo stesso tempo, seducenti", scriveva Francesco. Nel secondo episodio, in una cappella carmelitana, "mi guardò con occhi infuocati". Il terzo episodio avvenne durante un incontro a Roma: "Lo vidi e udii la sua voce, trionfante, onnipotente. (...) Non riesco a dimenticare il potente rantolo della sua voce", scriveva ancora il pontefice argentino, aggiungendo: "Il Signore mi ha dato la possibilità di liberarmi da questi incontri". Francesco ha anche rivelato, il 7 giugno 2018, che la notte precedente, mentre si preparava ad andare a dormire, aveva "visto le porte dell'inferno".
"La seduzione pagana in tutta la sua forza. Ho guardato per un po' e mi ha terrorizzato", ha scritto, aggiungendo che allora ha "preso il rosario come un'arma".
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Il diavolo, la tentazione del potere, la vecchiaia
Sfogliando il testo si scoprono cose sorprendenti, dalla crisi spirituale che visse da Papa nel 2021 e 2022 alle visioni del diavolo e dell'inferno. C'è poi il Bergoglio che parla spesso della morte ma che mostra più apprensione per la vecchiaia. Poi i pensieri più intimi, dedicati alla famiglia, soprattutto i genitori e le nonne, o a conoscenti a lui cari che avevano perso un familiare. Papa Francesco fu anche un mistico alle prese con la lotta contro il demonio. "Gli attacchi del diavolo, sotto vari aspetti, sono aumentati, sono più forti e più improvvisi" (9 aprile 2016).
Il rifiuto di essere qualcuno "che usa gli altri come burattini"
Fernandez parla del 2021/2022 come "forse il suo peggior periodo di tentazioni. È stato un tempo oscuro" per Francesco. "Disse che lui, essendo Papa, era soggetto alla tentazione della curiosità nel suo senso più drammatico". "Spiegò che il diavolo, quando non raggiunge i suoi obiettivi con i mezzi più ordinari, seduce con la 'curiosità riduttiva'", racconta Fernandez riferendosi alla "curiosità verso cose che non fanno parte del Regno di Dio e si sente il bisogno di sapere che cosa sia ciò che si oppone a Dio". "In definitiva - spiega il cardinale Prefetto della Fede - è una tentazione legata al potere, è la curiosità di provare cosa significa dispiegare il proprio potere". Parlava del suo rifiuto di essere qualcuno "che usa gli altri come burattini". Il 30 dicembre 2022, mentre superava due anni di crisi spirituale, rifletteva sulle risorse a cui avrebbe dovuto ricorrere per proteggersi dal male in futuro, e annotava, sottolineando: "Insieme a tutto, la compassione per i più poveri, i più malati, gli umiliati..." (30 dicembre 2022).
Il dolore per gli abusi a partire dal caso del Cile
"Desolato per la situazione cilena - è uno degli appunti vergato da Francesco - e dal dialogo con i giornalisti sull’aereo. Lì sono caduto dalla branda, ho preso consapevolezza della gravità del problema... Mi è costato accettare la questione del Cile, non pensavo fosse così grave" (24 gennaio 2021). La morte non gli faceva paura, la accettava e la offriva per il bene degli altri.
I collaboratori
Fernandez ha raccolto anche le parole di Bergoglio sui propri collaboratori in Curia. Di Parolin diceva che era "un eccellente diplomatico, il cardinale che meglio comprende la politica internazionale"; di Prevost affermava che era sempre stato "un grande pastore, un generoso missionario e un uomo irreprensibile". Parole positive anche per Müller: "sembra aggressivo, ma è un uomo buono, ma buono, buono". Le ultime parole del suo Diario sono queste: "Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi" (18 agosto 2024). "Dopo - commenta Fernandez - non ha più sentito il bisogno di aggiungere altro".